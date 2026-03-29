correggese col tuttocuoio devi crederci

A sei giornate dalla fine del campionato di Serie D, nessuna squadra ha ancora certi la propria posizione in classifica, anche se il Tuttocuoio sembra avviato verso la retrocessione. La corsa per i punti resta aperta, mentre in fondo alla graduatoria la squadra in difficoltà fatica a migliorare il suo piazzamento. La lotta per la salvezza prosegue senza sosta.

Il campionato di Serie D è giunto a sei giornate dal termine, senza che alcun verdetto sia stato pronunciato, anche se in coda il Tuttocuoio pare spacciato. Davanti, il Desenzano (che giocherà a Coriano l’8 aprile in quanto i romagnoli hanno in organico quattro ragazzi che vestono la maglia della nazionale sammarinese) ha 63 punti, su Pistoiese e Lentigione a 60, Piacenza a 54 e Pro Sesto a 50 e qui si chiuderebbe l’attuale zona promozione (solo la prima) e play-off (dalla seconda alla quinta). In fondo la Correggese è sestultima e oggi giocherebbe i play-out, ma dalla gara odierna, con fischio d’inizio alle ore 15 come tutte le altre, ci si attende moltissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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