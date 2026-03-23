All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo Dzumhur, Jannik Sinner incontra Corentin Moutet al Miami Open. Il numero 2 al mondo, reduce da una grande vittoria a Indian Wells, ora punta al Sunshine Double, ovvero la conquista consecutiva dei due tornei Masters 1000 giocati negli Stati Uniti tra marzo e aprile: una cosa che solo pochi grandi campioni sono riusciti a fare nella storia. Il Sunshine Double richiede infatti di mantenere un livello alto per diverse settimane su superfici e a condizioni diverse, passando dal clima secco e dal rimbalzo alto della California a quello più umido e veloce della Florida. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo la sconfitta di Alcaraz, Sinner a Miami può davvero fare punti utili in classifica

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