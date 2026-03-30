La Cittadella si riaccende I playoff sono di nuovo a -2

La partita tra Cittadella e Sasso Marconi si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. La Cittadella ha schierato Celenza tra i pali e una difesa composta da Sabotic, Boccaccini e Fort. In attacco, la formazione ha visto in campo Camara, sostituito da Barozzini al 69’, e altri giocatori tra cui Dodaro, Mandelli, Marchetti, Morello, Sardella, Caprioni, Teresi e Calanca.

cittadella 2 sasso marconi 0 CITTADELLA: Celenza; Sabotic, Boccaccini, Fort; Camara (69’ Barozzini), Dodaro, Mandelli (43’ Marchetti), Morello (61’ Sardella); Caprioni, Teresi (83’ Calanca); Arrondini (78’ Sala). A disp: Anino, Tessitori, Crosariol, Berziga. All. Bertani (Gori squalificatio) SASSO MARCONI: Celeste; Barattini, Tarozzi, Gobbo, Montanaro; Geroni (64’ Bonfiglioli), Armaroli (46’ Gattor), Galassi (46’ Gamberini); Marra, Leonardi (64’ Pirazzoli), Matta (74’ Merighi). A disp: Albieri, Pelloni, Prasso, Zanini. All. Bertone. Arbitro: Barbatelli di Macerata Reti: 11’ Caprioni, 41’ Arrondini Note: ammoniti Teresi, Barozzini, Barattini, Tarozzi e Marra Si interrompe il digiuno degli attaccanti e si riaccende il sogno playoff della Cittadella, che torna a -2 dal quinto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cittadella si riaccende. I playoff sono di nuovo a -2 Articoli correlati Leggi anche: Cittadella, è Fort al 94’. I playoff ora sono a - 3 Trovato il cuore nuovo per Domenico: si riaccende la speranzaLa direzione sanitaria convoca la mamma del piccolo, notte di attesa e speranza per sapere se il trapianto potrà essere effettuato Trovato un cuore... Approfondimenti e contenuti su La Cittadella si riaccende I playoff... Argomenti discussi: Cassino, Nuovi imprenditori per lo sport; VIDEO | Riscatto Tezenis: espugnata Rimini, si riaccende la corsa al primo posto.