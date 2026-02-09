Cittadella è Fort al 94’ I playoff ora sono a - 3

Il Cittadella perde 1-0 in casa contro il Progress e ora i playoff sono a tre punti di distanza. Al 94’, il gol di Fort decide la partita, lasciando i padroni di casa con poche chance di recuperare. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è bastato per rimontare nel finale.

PROGRESSO 0 CITTADELLA 1 PROGRESSO: N. Mascolo, G. Barbaro (18’st Mereghetti), L. Mascolo, Giovane, Cestaro, Maltoni, Mascanzoni, Dandini (32’st Bortolotti), Sansò, Calabrese (32’st Stellacci), Belcastro (18’st Cataldi). A disp. Gelati, Finessi, S. Barbaro, Soldà, Gnani. All. Scalini (Graffiedi squalificato). CITTADELLA: Celenza; Sabotic, Fort, Calanca (31’st Sala); Camara (31’st Barozzini), Mandelli, Dodaro (39’st Marchetti), Sardella (11’st Carretti); Caprioni, Morello (51’ st Teresi); Arrondini. A disp. Musio, Tessitori, Barbi, Crosariol. All. Gori. Arbitro: Moro di Novi Ligure Rete: 49’st Fort Note: ammoniti Calabrese, N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

