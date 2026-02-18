Trovato il cuore nuovo per Domenico | si riaccende la speranza

Domenico, il bambino di 10 mesi affetto da una grave malattia cardiaca, ha ricevuto un nuovo cuore. La decisione di effettuare il trapianto è arrivata dopo settimane di attesa e di lotta contro il tempo. Ora, il piccolo si trova nel reparto di rianimazione del Monaldi, dove i medici sperano in una ripresa rapida.

La direzione sanitaria convoca la mamma del piccolo, notte di attesa e speranza per sapere se il trapianto potrà essere effettuato Trovato un cuore nuovo per il piccolo Domenico. Dopo 56 giorni di dolore si riaccende finalmente la speranza per il bimbo ricoverato al Monaldi in circolazione esternaEcmo. A dare la notizia, mentre era a Carta Bianca, sulle reti Fininvest, l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La mamma del bimbo, Patrizia, è stata convocata dalla Direzione del Monaldi. Fiato sospeso, dunque, e preghiere per sapere se il trapianto potrà essere eseguito. Serve infatti la conferma che il piccolo si trova in condizioni da poter sostenere l'operazione e il decorso postoperatorio e che il nuovo cuore sia compatibile.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, Domenico potrà riavere speranza: trovato nuovo cuore compatibile dopo il trapianto fallito.Domenico può tornare a sperare dopo che i medici dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno trovato un cuore compatibile per il suo trapianto, dopo il fallimento del primo intervento.

Trapianto fallito, pronto un cuore nuovo: si riaccende la speranza per il bimbo del MonaldiIl trapianto del cuore del bambino del Monaldi è fallito, ma ora si prepara un nuovo intervento.

