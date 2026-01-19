Sansepolcro la sua storia | al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città

È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città. Attraverso questi appuntamenti, si intende valorizzare il patrimonio culturale e storico di Sansepolcro, offrendo spazi di confronto e riflessione per residenti e appassionati. Un percorso volto a preservare e condividere le radici storiche di questa comunità, contribuendo alla sua conoscenza e valorizzazione.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . Prende avvio il ciclo di incontri "Sansepolcro, la sua storia", un'iniziativa culturale dedicata alla presentazione di recenti pubblicazioni di studi e ricerche sulla storia di Sansepolcro, promossa dal Comune di Sansepolcro, dall'Associazione "Vivere a Borgo Sansepolcro" Pro Loco, l'Archivio Storico Diocesano e dal Museo della Resistenza. Il primo appuntamento, dal titolo "Con la nostra gente", è in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17:00, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi (via Matteotti 1), e sarà un incontro che permetterà di rendere noti nuovi studi sull'importante lavoro svolto dai preti a sostegno della Resistenza nei territori fra la Valtiberina e l' Appennino tosco-romagnolo.

