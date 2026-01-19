Sansepolcro la sua storia | al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città

Da lanazione.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città. Attraverso questi appuntamenti, si intende valorizzare il patrimonio culturale e storico di Sansepolcro, offrendo spazi di confronto e riflessione per residenti e appassionati. Un percorso volto a preservare e condividere le radici storiche di questa comunità, contribuendo alla sua conoscenza e valorizzazione.

Arezzo, 19 gennaio 2026 –  . Prende avvio il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’iniziativa culturale dedicata alla presentazione di recenti pubblicazioni di studi e ricerche sulla storia di Sansepolcro, promossa dal Comune di Sansepolcro, dall’Associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro” Pro Loco, l’Archivio Storico Diocesano e dal Museo della Resistenza. Il primo appuntamento, dal titolo “Con la nostra gente”, è in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17:00, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi (via Matteotti 1), e sarà un incontro che permetterà di rendere noti nuovi studi sull’importante lavoro svolto dai preti a sostegno della Resistenza nei territori fra la Valtiberina e l’ Appennino tosco-romagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro la sua storia al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della citt224

© Lanazione.it - “Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città

Leggi anche: Ha dedicato la sua vita alla storica macelleria in centro città, nonna Velleda festeggia i 100 anni

Leggi anche: Le librerie della città inaugurano "La bellezza delle parole off", il nuovo ciclo di incontri letterali

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Feste del Palio 2025: Sansepolcro si prepara a rivivere storia, tradizione e identità - Arezzo, 25 agosto 2025 – Con l’arrivo di settembre, Sansepolcro si appresta ad accogliere l’edizione 2025 delle Feste del Palio, il più importante appuntamento dell’anno per la città, capace di unire ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.