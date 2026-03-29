Il capitano di una squadra di calcio è stato criticato sui social network dopo aver cenato con membri di una squadra rivale. La scelta ha suscitato reazioni di protesta tra i tifosi della squadra di appartenenza, che hanno espresso il loro disappunto in maniera pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei giocatori e sui limiti della loro vita privata.

Metti una sera a cena con i compagni di Nazionale, per allentare la tensione in vista della finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali contro la Bosnia e ti ritroverai nel mirino dei tifosi sui social. È quello che è successo a Manuel Locatelli, capitano della Juventus e finito nel vortice delle critiche da parte dei suoi supporters per aver condiviso venerdì sera la celebre bistecca fritta della "Trattoria da Tullio" a Montebeni, sulle colline di Firenze, con quattro dei cinque calciatori dell'Inter convocati da Gattuso. La colpa? Essersi fatto fotografare al fianco di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Inopportuno", "Reato di amicizia": Locatelli a cena con quelli dell'Inter fa arrabbiare gli juventini

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