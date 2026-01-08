‘Steal- La rapina’ | il trailer della nuova serie tv di Prime Video

“Steal - La rapina” è la nuova serie originale di Prime Video, che esplora come una giornata apparentemente ordinaria in ufficio possa trasformarsi in un evento inatteso. Con una narrazione sobria e accurata, la serie affronta temi di tensione e imprevedibilità, mantenendo un tono equilibrato e realistico. Un appuntamento da non perdere per chi apprezza storie che rivelano quanto può cambiare un istante nella vita di tutti i giorni.

Una normalissima giornata di lavoro in ufficio, simile, fin troppo simile a tutte le altre, può ribaltarsi completamente. Accade proprio questo nella quotidianità di Zara, la protagonista della nuova serie tv Amazon Prime, Steal- La rapina. Ad interpretare l'annoiata impiegata protagonista è Sophie Turner. Creata e scritta da Sotiris Nikias e diretta da Sam Miller e Hettie MacDonald, Steal ha tutte le carte per accelerare il ritmo delle nostre giornate, con un thriller-action a perdi fiato. Steal: una storia che non ti lascerà un attimo di respiro. Dal trailer ufficiale di Steal, uscito proprio oggi sui canali ufficiali, la nuova serie tv Amazon Prime, si presenta un concentrato di ansia, panico, tempo che scorre precipitoso, e la sensazione di avere pochissime scelte per sopravvivere.

