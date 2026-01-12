Meret si fa male durante l'allenamento con il Napoli | era appena rientrato da un infortunio

Meret si infortuna durante l’allenamento con il Napoli, riportando un trauma distorsivo alla spalla. Il portiere, che era appena rientrato tra i convocati di Conte dopo un lungo infortunio, torna così ai box. La nuova problematica potrebbe influire sui suoi impegni futuri e sulla gestione dell’emergenza tra i pali della squadra partenopea.

Trauma distorsivo alla spalla per Meret che torna ai box: era rientrato tra i convocati di Conte appena tre partite fa dopo un infortunio lunghissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

