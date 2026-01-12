Meret si fa male durante l'allenamento con il Napoli | era appena rientrato da un infortunio
Meret si infortuna durante l’allenamento con il Napoli, riportando un trauma distorsivo alla spalla. Il portiere, che era appena rientrato tra i convocati di Conte dopo un lungo infortunio, torna così ai box. La nuova problematica potrebbe influire sui suoi impegni futuri e sulla gestione dell’emergenza tra i pali della squadra partenopea.
Trauma distorsivo alla spalla per Meret che torna ai box: era rientrato tra i convocati di Conte appena tre partite fa dopo un infortunio lunghissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Si fa male pure Anguissa (in Nazionale), si teme un infortunio muscolare. Il Napoli non ha un suo sostituto
Leggi anche: Napoli, ancora un infortunio: De Bruyne segna e si fa male
Meret si fa male durante l’allenamento con il Napoli: era appena rientrato da un infortunio - Trauma distorsivo alla spalla per Meret che torna ai box: era rientrato tra i convocati di Conte appena tre partite fa dopo un infortunio lunghissimo ... fanpage.it
Presto, un esorcista per Meret: per lui distorsione alla spalla sinistra Si fa male un'altra volta, dopo l'infortunio al piede. Si fece male anche nel primo ritiro di Dimaro. Ma si è sempre rialzato, lo farà anche stavolta. https://www.ilnapolista.it/2026/01/presto-un-eso - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.