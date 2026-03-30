La Bosnia e la gratitudine verso l'Italia dopo l'amichevole del 1996 | molto più di una partita
Nel novembre del 1996 si disputò una partita amichevole a Sarajevo tra la nazionale italiana e quella bosniaca. La Bosnia vinse con un risultato di 2-1, segnando la prima vittoria ufficiale dopo un lungo periodo di guerra e di difficoltà per il paese. La partita rappresentò un momento di ritorno alla normalità per la nazionale bosniaca, che aveva ripreso a giocare ufficialmente dopo un lungo periodo di inattività.
L'Italia giocò una partita amichevole a Sarajevo nel novembre del 1996. La Bosnia vinse 2-1, fu la prima vittoria in assoluto di questa nazionale che ritornava a vivere dopo una lunga guerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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