La Bosnia e la gratitudine verso l'Italia dopo l'amichevole del 1996 | molto più di una partita

Nel novembre del 1996 si disputò una partita amichevole a Sarajevo tra la nazionale italiana e quella bosniaca. La Bosnia vinse con un risultato di 2-1, segnando la prima vittoria ufficiale dopo un lungo periodo di guerra e di difficoltà per il paese. La partita rappresentò un momento di ritorno alla normalità per la nazionale bosniaca, che aveva ripreso a giocare ufficialmente dopo un lungo periodo di inattività.