Amichetti d'Italia | dopo l'inchiesta di Fanpage la Procura indaga sul sistema d'appalti del San Michele

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’assegnazione degli appalti e delle consulenze all’Istituto Romano San Michele, dopo le rivelazioni di Fanpage. L’obiettivo è verificare se siano stati rispettati i principi di trasparenza e legalità, oppure se siano stati privilegiati criteri politici o personali. L’indagine mira a fare luce sulla gestione degli incarichi e sulla regolarità del sistema di affidamenti adottato dall’ente.

La procura di Roma ha aperto un'indagine sul sistema di appalti e consulenze dell'Istituto Romano San Michele, volta a scoprire se siano state rispettate le regole della trasparenza, oppure se gli incarichi siano stati affidati su criteri politici e personali.

Amichetti d’Italia, la giunta Rocca conferma Libanori come presidente del San Michele - La gestione dell’ente pubblico di servizi alla persona è stato al centro dell’inchiesta di Fanpage. fanpage.it

