Parità di genere Onu | Serviranno ancora 286 anni per colmare il divario nei diritti legali

Da orizzontescuola.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime stime dell'ONU, se il trend attuale continuerà, ci vorranno circa 286 anni per eliminare completamente il divario di diritti legali tra uomini e donne. Il rapporto evidenzia che i progressi fatti finora sono troppo lenti e che, senza cambiamenti significativi, ci vorrà molto tempo prima di arrivare a una piena parità.

Se il ritmo dei progressi resterà quello attuale, saranno necessari ancora 286 anni per raggiungere la piena uguaglianza giuridica tra uomini e donne. È la stima diffusa dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, che quest’anno l’Onu dedica ai temi dei diritti, dell’azione e della giustizia per tutte le donne. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Legacoop e la parità di genere: "Vogliamo colmare il gap"

Scuola e parità di genere, il piano di Frassinetti per le discipline Stem: 600 milioni per superare il divarioIl Ministero investe seicento milioni nelle discipline Stem per superare il divario di genere a scuola.

Una selezione di notizie su Parità di genere Onu Serviranno ancora....

Temi più discussi: Parità, servono 123 anni per raggiungerla: i dati del Global Compact Onu per l'8 marzo; La parità di genere, la campana di Piazza Affari e quelle 800 aziende del Global Compact che ci credono; Parità di genere: mozioni parlamentari approvate per una Strategia nazionale; Giornata Internazionale delle Donne.

La parità di genere, la campana di Piazza Affari e quelle 800 aziende del Global Compact che ci credonoAlla Borsa di Milano si festeggiano le donne malgrado i dati delle differenze italiane, richiamati dalla direttrice esecutiva del Un Global Compact, Daniela Bernacchi, siano ancora forti. D'altra part ... vita.it

Parità di genere: la Commissione UE presenta la strategia 2026-2030La Commissione europea ha presentato la nuova strategia per la parità di genere 2026-2030, un piano quinquennale volto a rafforzare l’uguaglianza ... ipsoa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.