Parità di genere Onu | Serviranno ancora 286 anni per colmare il divario nei diritti legali

Secondo le ultime stime dell'ONU, se il trend attuale continuerà, ci vorranno circa 286 anni per eliminare completamente il divario di diritti legali tra uomini e donne. Il rapporto evidenzia che i progressi fatti finora sono troppo lenti e che, senza cambiamenti significativi, ci vorrà molto tempo prima di arrivare a una piena parità.

Se il ritmo dei progressi resterà quello attuale, saranno necessari ancora 286 anni per raggiungere la piena uguaglianza giuridica tra uomini e donne. È la stima diffusa dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, che quest'anno l'Onu dedica ai temi dei diritti, dell'azione e della giustizia per tutte le donne.