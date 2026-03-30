Kostic Babaj Cissé e gli altri | quanti talenti alla corte del Milan

Il Milan ha investito significativamente sui giovani talenti, includendo calciatori come Kostic, Babaj e Cissé. La società ha portato in rosa diversi giocatori emergenti, e le loro prestazioni sono al centro di attenzione. Sono stati fatti acquisti e investimenti mirati a rafforzare la squadra in vista delle prossime competizioni. La situazione attuale dei giovani promesse viene monitorata per valutare l’efficacia di queste scelte.

C’è chi viene dal Kosovo e chi da Bayern Monaco e Chelsea. Andrej Kostic è solo l’ultimo dei tanti giovani che il Milan ha acquistato in questo ultimo anno. L’attaccante montenegrino partirà, il prossimo anno, dal progetto Milan Futuro, con l’obiettivo di crescere senza pressione e poi, chissà, fare il salto nei grandi. Cheveyo Balentien è un esempio, in questo. E gli altri? Analizziamo come sta andando la stagione delle stelline rossonere, tra Primavera, seconda squadra e le varie Under. L’ultimo nome è quello di Kostic, attaccante montenegrino di quasi 190 centimetri, arrivato al Milan per tre milioni di euro. A partire dalla prossima stagione farà parte della rosa del Milan Futuro, con l’obiettivo di crescere senza pressione per poi tentare la scalata in prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kostic, Babaj, Cissé e gli altri: quanti talenti alla corte del Milan Articoli correlati Leggi anche: Milan Futuro, Kirovski: “Alphadjo Cissè e Sardo sono super talenti, adesso sta a noi lavorarci” Milan Futuro, preso Babaj: ecco il comunicato ufficiale del club rossoneroIl giovanissimo Aron Babaj, centrocampista croato classe 2009, entra a far parte del progetto Milan Futuro: lo ha annunciato ufficialmente il club di...