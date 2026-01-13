Milan Futuro preso Babaj | ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

Il Milan ha annunciato l’ingaggio di Aron Babaj, centrocampista croato classe 2009, nel progetto Milan Futuro. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per comunicare l’ingresso del giovane talento nel settore giovanile del club rossonero, confermando l’impegno nel valorizzare le future leve della squadra. Questa operazione si inserisce nella strategia del club di investire sui giovani e sviluppare il proprio patrimonio di talenti.

Il giovanissimo Aron Babaj, centrocampista croato classe 2009, entra a far parte del progetto Milan Futuro: lo ha annunciato ufficialmente il club di Via Aldo Rossi in un comunicato. Ecco che tipo di giocatore è il nuovo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, preso Babaj: ecco il comunicato ufficiale del club rossonero Leggi anche: Milan Femminile, rinnovo per Karen Appiah: il comunicato ufficiale del club rossonero Leggi anche: Milan e Technogym, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale del club rossonero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jacopo Sardo, nuovo acquisto per il Progetto Milan Futuro: il comunicato ufficiale. Aron Babaj è un nuovo giocatore di Milan Futuro - Con un comunicato ufficiale, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Aron Babaj in rossonero per Milan Futuro. milannews.it

UFFICIALE: Aron Babaj è un nuovo calciatore di Milan Futuro, ecco il comunicato x.com

#Nkunku dopo il gol a Firenze chiarisce sul futuro: “Voglio restare qui al #Milan” Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.