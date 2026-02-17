Milan Futuro Kirovski | Alphadjo Cissè e Sardo sono super talenti adesso sta a noi lavorarci

Jovan Kirovski, direttore dello sviluppo sportivo di Milan Futuro, ha commentato i nuovi acquisti arrivati a gennaio. Ha detto che Alphadjo Cissè e Sardo sono giovani molto promettenti e che la squadra deve impegnarsi per farli crescere. Kirovski ha sottolineato come questi talenti abbiano già mostrato ottime qualità e ora dipende dai tecnici aiutarli a migliorare.

Jovan Kirovski è lo sport development director di Milan Futuro. Dal 2024 è alla guida del progetto rossonero con l’obiettivo di costruire un ponte solido tra settore giovanile e prima squadra. Dopo undici stagioni da direttore tecnico dei LA Galaxy, il dirigente statunitense ha deciso di mettere visione internazionale ed esperienza manageriale al servizio del club rossonero. Nella giornata di ieri (16 febbraio) è intervenuto a L’inferno del Lunedì, programma in onda su Milan TV, parlando per la prima volta in italiano e offrendo uno spaccato chiaro sulle ambizioni del progetto. Tra i temi affrontati anche il mercato di gennaio e i nuovi acquisti, da Sardo ad Alphadjo Cissè. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

