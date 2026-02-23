Svolta Koopmeiners | la Juventus lo cederà in estate? Ecco il club interessato all' olandese

Il nome di Koopmeiners è al centro di discussioni perché la Juventus potrebbe lasciarlo partire in estate. La causa di questa possibile cessione risiede nelle richieste del club turco, che ha mostrato interesse concreto per l’olandese. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma le intenzioni del Galatasaray sono chiare e potrebbero influenzare la strategia della Juventus. Resta da vedere se si arriverà a un accordo nelle prossime settimane.

Il mercato della Juventus potrebbe riservare evoluzioni significative sul fronte delle uscite, con il Galatasaray pronto a insistere su una trattativa che potrebbe ridefinire i piani della prossima stagione. L'interesse per un giocatore chiave della società bianconera, stimolato da una recente prestazione europea, si inserisce in un contesto di valutazioni economiche e sportive complesse che coinvolgono la dirigenza e lo staff tecnico. galatasaray avrebbe riacceso l'interesse per koopmeiners, centrocampista della Juventus, dopo i contatti avuti nei mesi scorsi e l'andamento delle sfide europee recenti.