Kolo Muani Juventus il ritorno del centravanti in bianconero sarà possibile solo in questo caso Le ultimissime

La possibilità di un ritorno di Kolo Muani alla Juventus dipende da specifiche condizioni contrattuali e sportive. Analizziamo le ultime notizie e le eventuali implicazioni di questo possibile trasferimento, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Kolo Muani Juventus, il ritorno del centravanti transalpino in bianconero sarà possibile solo in questo caso. Le ultimissime. La Juventus accende i riflettori su un profilo internazionale per completare il reparto avanzato di Luciano Spalletti in questo finale di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da The Athletic sul proprio account X, la società è interessata a Randal Kolo Muani. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’ attaccante francese rappresenta una soluzione gradita per aumentare il peso offensivo. Tuttavia, l’operazione non è semplice e dipende da un incastro burocratico: un accordo per riportarlo a Torino sarà possibile solo se gli Spurs risolveranno il loro accordo con il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La sessione di mercato della Juventus si aggiorna con nuove voci su possibili arrivi e partenze.

Secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe riaperto la pista Kolo Muani in vista della sessione di mercato, dopo aver concluso senza successo l’affare En-Nesyri.

