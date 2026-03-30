Klodian, partito dall’Albania a bordo di un gommone, è oggi proprietario di tre alberghi in Romagna. Dopo aver lasciato il suo paese, ha acquistato le strutture dove un tempo svolgeva mansioni di facchino e tuttofare. In un’intervista, ha raccontato di aver vissuto un’odissea con circa 40 persone a bordo del gommone e di aver trovato nella regione una nuova casa e un sogno realizzato.

Cesenatico, 30 mrzo 2026 – “Ho acquistato gli alberghi dove facevo il facchino e il tuttofare dopo essere sbarcato dall’Albania; corono un sogno in Romagna, che ora è la mia terra ed il mio paradiso”. Klodian Matija, oggi 43 anni, albanese originario di Lezhe, 28 anni fa è fuggito dal suo Paese su un gommone, in uno dei tanti viaggi della speranza, alla ricerca di un posto dove poter vivere e avere un futuro migliore. Era un ragazzino, per lui è stata durissima, ha fatto tanti mestieri, ma proprio la voglia di lavorare ed il desiderio di migliorarsi, gli ha consentito di rilevare gli alberghi della società Hgs Hotel di Bellaria Igea Marina, proprietaria di tre strutture ricettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Klodian fuggito col gommone dall’Albania, oggi è proprietario di tre alberghi: “In 40 a bordo, non so come ho fatto a salvarmi”

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