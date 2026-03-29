Il sogno di Klodian acquista l’hotel dove ha lavorato come tuttofare | Sono arrivato dall’Albania su un gommone

Un professionista del settore ha acquistato la società che gestisce tre strutture ricettive a Bellaria Igea Marina. La società è proprietaria dell’Hotel St. e di altre due strutture, tutte gestite sotto lo stesso nome. La transazione è stata confermata nelle ultime ore, dopo che il soggetto aveva lavorato come tuttofare in uno degli hotel coinvolti. L'acquirente, originario dall’Albania, ha raccontato di essere arrivato in Italia su un gommone.

Cesena, 29 marzo 2026 – Uno dei professionisti più noti del territorio ha rilevato la società Hgs Hotel di Bellaria Igea Marina, proprietaria di tre strutture ricettive che sono l’Hotel St. Moritz, l’Hotel Diana e la Sweet Home Appartamenti. È Klodian Matija, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare. Klodian ha rilevato la gestione delle strutture assieme alla moglie. Klodian, 43 anni, ha acquisito la gestione delle tre strutture ricettive assieme alla moglie Tina, con la quale vuole realizzare un progetto di rilancio: “Conosciamo molto bene i due alberghi ed il residence - dice il nuovo titolare -, perché sia io che mia moglie ci abbiamo lavorato a lungo e siamo professionalmente cresciuti qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di Klodian, acquista l’hotel dove ha lavorato come tuttofare: “Sono arrivato dall’Albania su un gommone” Articoli correlati Di giorno dipendente, di notte rapinatore di hotel: colpiva alberghi dove aveva lavoratoL'uomo di 28 anni avrebbe messo a segno colpi nelle reception sfruttando la conoscenza degli alberghi di Roma. Juventus acquista l’immobile del J Hotel per 23 milioni di euro: tutti i dettagli e quale impatto ha a livello economicoManchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia...