Kings League oggi | programma della terza giornata e dove vederla

Oggi si svolge la terza giornata di Kings League a Cologno Monzese. Sono in programma diverse partite tra le squadre partecipanti, con gli incontri che si terranno presso il luogo stabilito. La giornata sarà trasmessa su piattaforme specifiche, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi in diretta. Il calendario prevede incontri in diversi orari, con l’attenzione rivolta alle prestazioni delle squadre coinvolte.

Terza giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati della scorsa settimana e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il terzo turno della competizione. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, con tutte le partite che si giocheranno nel corso di un'unica giornata. Le prime squadre a darsi battaglia saranno le Zebras e i Circus, le squadre convenzionate rispettivamente con Juventus e con l'Hellas Verona. La formazione di Campolunghi cerca la terza vittoria consecutiva mentre i Circus vogliono riscattare la sconfitta della scorsa giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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