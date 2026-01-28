Kingdom Come | Deliverance è in arrivo un upgrade grafico gratis per PS5 svela un leak del PlayStation Store

Un aggiornamento del PlayStation Store ha lasciato trapelare l’arrivo di un upgrade grafico gratuito per Kingdom Come: Deliverance su PS5. Secondo il leak, i giocatori potranno migliorare la grafica del gioco senza spendere nulla, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La notizia ha già fatto parlare gli appassionati, che aspettano conferme dalla casa produttrice.

Un possibile upgrade grafico gratuito di Kingdom Come: Deliverance per PlayStation 5 è emerso in anticipo grazie a un aggiornamento del PlayStation Store. La pagina del gioco è stata modificata includendo riferimenti espliciti a una nuova versione PS5, lasciando intendere che il celebre GDR medievale stia per ricevere un importante miglioramento tecnico. Si tratta, al momento, di un leak non ancora confermato ufficialmente, ma i dettagli apparsi sono piuttosto chiari e coerenti. Secondo quanto riportato da Gematsu, la descrizione aggiornata del titolo parla di risoluzione 4K, frequenza di fotogrammi più elevata e texture ad alta risoluzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

