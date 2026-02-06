Un noto leaker afferma che Square Enix sta sviluppando contemporaneamente il remake del primo Kingdom Hearts e il quarto capitolo. Le notizie circolano da fonti non ufficiali, ma sembrano indicare un progetto in fase avanzata. I fan attendono conferme ufficiali, mentre la casa giapponese non ha ancora commentato.

Secondo nuove indiscrezioni, Square Enix starebbe lavorando contemporaneamente su un remake del primo Kingdom Hearts e su Kingdom Hearts 4. A riportarlo è il noto insider eXtas1s, che parla di un progetto parallelo e coordinato, pensato per riportare la serie alle sue origini prima dell’arrivo del nuovo capitolo principale. Il remake, ancora non annunciato ufficialmente, avrebbe un ruolo chiave nella strategia futura del franchise. Come sempre in questi casi, si tratta di informazioni non confermate, ma inserite in un contesto industriale coerente con le recenti scelte dell’editore giapponese. Il remake del primo capitolo, originariamente pubblicato su PlayStation 2 nel 2002, sarebbe intitolato Kingdom Hearts Relux. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Kingdom Hearts Remake è in sviluppo assieme al quarto capitolo, per un noto leaker

Approfondimenti su Kingdom Hearts Remake

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe arrivare anche su altre piattaforme, non solo PlayStation 5.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kingdom Hearts Remake

Argomenti discussi: Kingdom Hearts potrebbe presto avere un remake; Kingdom Hearts 4: Star Wars, data di uscita e una collection tra i nuovi rumor; Kingdom Hearts 4 rompe il silenzio: tra Star Wars e data di uscita, i rumor fanno sognare i fan; Recensione - Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Un remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo assieme al quarto capitoloUn remake del primo Kingdom Hearts, chiamato Relux, sarebbe in sviluppo presso Tose insieme a Kingdom Hearts 4. multiplayer.it

Kingdom Hearts 4 rompe il silenzio: tra Star Wars e data di uscita, i rumor fanno sognare i fanDopo anni di silenzio quasi mistico, Kingdom Hearts 4 torna a far parlare di sé. E questa volta, potrebbe davvero essere l’anno della svolta ... vgmag.it

Kingdom Hearts Maesters added a... - Kingdom Hearts Maesters facebook