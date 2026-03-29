Nel Gran Premio del Giappone del 2026, Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha vinto la gara davanti a Piastri e Leclerc. Questa vittoria segue il primo successo ottenuto in Cina e permette ad Antonelli di mantenere la testa della classifica mondiale. La gara si è svolta in condizioni di pista asciutta e ha visto anche la partecipazione di altri piloti di rilievo del campionato.

Kimi Antonelli raddoppia. Dopo il suo primo trionfo in carriera in Cina, il pilota bolognese della Mercedes conquista anche il Gp del Giappone, terza prova del Mondiale. Una vittoria che vale doppio perché lo proietta in testa alla classifica piloti. Il diciannovenne, ha preceduti la McLaren di Oscar Piastri, tornato competitivo, e la Ferrari di Charles Leclerc, terzo davanti all’altra Mercedes di George Russell e all’altra McLaren di Lando Norris. Sesta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton. La svolta della gara al 23° giro con l’ingresso della safety car entrata in pista per l’incidente di Olivier Bearman (Haas) che ha consentito ad Antonelli di balzare in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale

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