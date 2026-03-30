A 19 anni, Kimi Antonelli riceve uno stipendio considerevole in ambito di Formula 1. La cifra, che viene resa nota in alcuni rapporti, riguarda il suo compenso mensile con un team di scuderia. La sua giovane età e il ruolo ricoperto nel campionato sono elementi che attirano l’attenzione sulle condizioni economiche dei piloti emergenti nel settore.

Nel luccicante e spietato ecosistema della Formula 1, dove il cronometro e il marketing corrono sulla stessa traiettoria, il fenomeno del momento ha un nome tutto italiano: Kimi Antonelli. A soli 19 anni, il talento cristallino di Bologna non si è limitato a debuttare, ma ha preso letteralmente il comando, guidando attualmente la classifica del mondiale piloti. Lanciato dalla Mercedes-AMG Petronas come l’erede designato di Lewis Hamilton, Antonelli ha bruciato le tappe, trasformando in pochissimo tempo le promesse delle categorie minori in una realtà milionaria che scuote il Circus. Stipendio da record per un rookie: le cifre del successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kimi Antonelli, lo stipendio incredibile a 19 anni in Formula 1: quanto guadagna (al mese) Mercedes è da capogiro

Articoli correlati

Kimi Antonelli, quanto guadagna il pilota della Mercedes e il confronto con gli avversariIl successo di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio di Shanghai è entrato nella storia.

Kimi Antonelli nella storia della Formula 1: pole record a 19 anni e sogno di riportare l’Italia al successoKimi Antonelli fa la storia: pole position record a Shanghai La data è di quelle destinate a restare nei libri di storia della Formula 1: 14 marzo...

Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Chinese Grand Prix | Pirelli