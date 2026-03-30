Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria in Giappone, portando a tre il numero di vittorie in questa stagione. La gara si è svolta in un circuito di proprietà di un’organizzazione giapponese, con Antonelli che ha tagliato il traguardo davanti ai rivali. San Marino e Italia hanno espresso entusiasmo per il risultato, mentre il segretario di Stato del paese ha commentato la possibilità di celebrare l’atleta.

San Marino, 30 marzo 2026 – Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio anche in Giappone e due Paesi – Italia e San Marino – che esultano. Sul Titano il pilota di Formula Uno, due vittorie consecutive e vetta del Mondiale, ha preso la residenza e vive da un po’. Qui il padre Marco ha fondato e dirige Akm Motorsport, team che gareggia in vari campionati. “Antonelli è il nostro orgoglio” l’istantanea del segretario allo Sport, Rossano Fabbri. Ha esultato anche lei per la vittoria in Giappone? “Certo che ho esultato, è una gioia incredibile. Kimi ha compiuto un’impresa eccezionale. Ha talento, maturità e una determinazione fuori dal comune, è un esempio per tanti giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, l’abbraccio di San Marino per un’impresa titanica. Il segretario di Stato: “Una festa per lui? Vedremo se si potrà”

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Temi più discussi: Kimi Antonelli, il sogno del predestinato continua. Altra pole in Giappone: Incredibile, ora testa alla gara; Wolff: Antonelli è una piccola rockstar, non ho mai avuto dubbi su di lui; Antonelli alla festa di Senna: Il mio mito. Mi è piaciuta prima di tutto la persona; Kimi Antonelli e l'esame della patente: Alla guida era nervoso, non era abituato al cambio manuale e non ha messo la freccia in un sorpasso. Nella teoria era molto preparato.

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