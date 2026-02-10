Paura a San Marino per Kimi Antonelli, coinvolto in un incidente stradale. La sua macchina si è schiantata contro una barriera, ma lui è uscito illeso. L’incidente ha causato danni notevoli alla vettura, che poi è stata ritirata. Non si sa ancora chi fosse al volante al momento dell’impatto.

Paura per Kimi Antonelli. L'auto su cui viaggiava il pilota italiano della Mercedes si è schiantata contro un muro di contenimento posto lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Sulle cause e sulla dinamica dell'incidente stanno indagando le forze dell'ordine. Fortunatamente nessun ferito, tutti gli occupanti sono scesi dal veicolo illesi. Antonelli, peraltro, è atteso in Bahrain per la prima finestra di test (in programma dall'11 al 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir) in vista dell'inizio della nuova stagione. L'auto, una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, era stata ritirata pochi giorni fa con tanto di annuncio ufficiale pubblicato al 4 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paura per Kimi Antonelli! Incidente stradale a San Marino, l'auto contro una barriera. È illeso

La notte tra sabato e domenica, una Mercedes coinvolta in un incidente lungo la Superstrada di San Marino ha attirato l'attenzione.

Prima della partenza per il Gran Premio del Bahrain, Kimi Antonelli è stato protagonista di un incidente stradale.

