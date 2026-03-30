Kimi Antonelli dribbla tutti al Marconi | arrivo fantasma dopo il trionfo a Suzuka

Dopo aver vinto a Suzuka, il diciannovenne pilota della Formula 1 è atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna. La sua presenza non è stata annunciata pubblicamente e sono state poche le persone che lo hanno notato all’arrivo, che si è svolto senza l’accompagnamento di fan o media presenti sul posto. Il ritorno si è svolto in modo discreto, lontano da occhi indiscreti.

Atterra a Bologna, ma nessuno lo vede. O quasi. Kimi Antonelli, il diciannovenne talento della Formula 1 e leader del campionato, è rientrato al Aeroporto Marconi dopo il Gran Premio di Suzuka, ma questa volta ha scelto di evitare riflettori, tifosi e curiosi. Dopo il successo in pista, l’attesa al Marconi era alta. Ma il copione è cambiato: niente passerella tra gli arrivi, niente saluti ai fan. Solo un’uscita secondaria e un arrivo “fantasma” che ha lasciato tutti spiazzati. Come già accaduto in passato, Antonelli è rientrato con un volo di linea, proveniente da Istanbul. A confermare la sua presenza a bordo sono stati alcuni passeggeri, che lo hanno riconosciuto durante il viaggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Kimi Antonelli dribbla tutti al Marconi: arrivo “fantasma” dopo il trionfo a Suzuka Articoli correlati Formula 1: Kimi Antonelli trionfa a Suzuka, tutti record di AKAAGI - Il bolognese Kimi Antonelli concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina e trionfa anche al Gran Premio del Giappone, 34 anni... F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anniIl tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli. Una selezione di notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli ricorda Ayrton Senna: Fonte di ispirazione; Antonelli è già leggenda: a Suzuka nuove pagine di storia della Formula 1; Kimi Antonelli vince anche in Giappone; Antonelli trionfa anche in Giappone e vola in testa al Mondiale. Kimi Antonelli dribbla tutti al Marconi: arrivo fantasma dopo il trionfo a SuzukaIl giovane campione di Formula 1 atterra a Bologna ma evita i fan: uscita secondaria e sorpresa per curiosi e tifosi ... bolognatoday.it Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: Tutti gli italiani...A distanza di due settimane, Kimi Antonelli e Jannik Sinner possono regalare un'altra domenica storica allo sport italiano. Era il 14 marzo quando il pilota Mercedes vinceva in Cina il primo Gran Prem ... msn.com È stata una grandissima domenica per lo sport italiano, con tre trionfi azzurri in altrettante gare in giro per il mondo. Andrea Kimi #Antonelli a Suzuka, Giappone. Marco #Bezzecchi ad Austin. Jannik #Sinner a Miami. #Sinner: «Seguo la Form - facebook.com facebook Kimi #Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..." x.com