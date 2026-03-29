Kimi Antonelli, pilota bolognese, ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1 a Suzuka, ottenendo il suo secondo successo consecutivo dopo quello in Cina. Con questa vittoria, Antonelli diventa il primo pilota italiano a conquistare due vittorie consecutive in questa stagione, 34 anni dopo l'ultimo trionfo di Riccardo Patrese. La gara ha visto anche numerosi record stabiliti da un altro pilota.

AGI - Il bolognese Kimi Antonelli concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina e trionfa anche al Gran Premio del Giappone, 34 anni dopo l'ultimo pilota italiano, Riccardo Patrese. Andrea Kimi Antonelli, AKA, continua a battere record dopo il trionfo a Suzuka: all'età di 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, il pilota bolognese della Mercedes Antonelli è il più giovane leader del Mondiale nella storia della Formula 1. Battendo il primato di Lewis Hamilton che nel 2007 aveva guidato la vetta della classifica iridata a 22 anni, 4 mesi e 6 giorni. AKA primo italiano a vincere due gare di seguito dal 1953. Antonelli, inoltre, è anche diventato uno dei 10 piloti vincitori dei primi due Gran Premi 'back-to-back'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Formula 1: Kimi Antonelli trionfa a Suzuka, tutti record di AKA

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