Durante il Gran Premio del Giappone nel 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria a Suzuka, avvicinandosi a eguagliare il record di Alberto Ascari, stabilito 74 anni fa. La discussione si è concentrata sulla possibilità di Antonelli di ottenere due vittorie consecutive, considerando la sua seconda affermazione in questa stagione. La gara ha visto Antonelli protagonista di un risultato che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

Il tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli. Ieri si è affrontata la materia relativamente alla possibilità di conquistare il secondo successo della carriera nella gara immediatamente successiva alla prima. Oggi, invece, è doveroso approfondire la questione guardando al passaporto del pilota Mercedes. Il teenager bolognese è diventato il sedicesimo italiano della storia a imporsi in almeno un GP di Formula 1. Al riguardo, è interessante constatare come solamente uno degli altri quindici sia stato capace di instaurare una pur minima sequenza vincente! Difatti, l’unico a esserci riuscito è stato Alberto Ascari, in grado di arrivare a 7 affermazioni di fila de jure ma a 9 de facto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anni

Articoli correlati

Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli in pole a 19 anni! Ferrari in seconda fila, crisi VerstappenNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà...

Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo HamiltonDalla pole alla vittoria, con una corsa da veterano, da campione, Antonelli regala a se stesso la prima vittoria in Formula 1 e il secondo successo...

Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: F1, GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming; Che gioia ci ha regalato Kimi Antonelli nel GP Cina 2026: questa è la sua consacrazione. VIDEO; Le info, gli orari e le dirette TV del GP del Giappone 2026 di F1; Verso il GP del Giappone: Ferrari ha le carte in regola per tornare alla vittoria.

F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anniIl tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli. Ieri si è affrontata la materia relativamente alla possibilità di ... oasport.it

F1 | Orari TV GP Giappone: la programmazione su Sky, Now e TV8La F1 torna in pista e lo fa nel tempio di Suzuka. Ecco tutti gli orari TV per non perdere nemmeno un giro del GP Giappone di F1. tuttotek.it

Kimi Antonelli, dal trionfo in Formula 1 nel Gp di Cina e l'esame della patente - facebook.com facebook

Kimi Antonelli: l'esame della patente a San Marino, tra ansie e qualche sbavatura x.com