Kim Min-jae pista Milan in salita | il Bayern non fa sconti
Il nome di Kim Min-jae torna a essere associato al Milan, ma le trattative con il Bayern Monaco si presentano complesse. La squadra bavarese non sembra intenzionata a fare sconti, rendendo difficile il trasferimento del difensore coreano. La situazione rimane sotto osservazione, con il club rossonero che valuta le proprie opzioni in vista della prossima stagione.
Il nome di Kim Min-jae torna a circolare in orbita rossonera, ma la strada è tutt’altro che semplice. A fotografare la situazione è Elmar Bergonzini, che sulle colonne della Gazzetta ricostruisce il percorso del difensore al Bayern Monaco. “Una bella storia d’amore. Che però è rimasta ipotetica.” Arrivato a Monaco come uno degli acquisti più costosi della storia del club, Kim non è mai riuscito a imporsi come leader della difesa. “Da lui ci si aspettava tantissimo, ma non è mai diventato un punto di riferimento.” Il campo racconta una realtà diversa dalle attese: con Thomas Tuchel gli venivano preferiti Eric Dier e Matthijs de Ligt; oggi, sotto Vincent Kompany, davanti a lui ci sono Jonathan Tah e Dayot Upamecano. 🔗 Leggi su Milanzone.it
