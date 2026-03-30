Kharg Trump punta alla conquista | sbarchi anfibi e raid mirati il piano per bloccare il petrolio dell' Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato un intervento militare mirato contro l’isola di Kharg, considerata un punto strategico per il petrolio dell’Iran. La strategia prevede sbarchi anfibi e raid specifici, con l’obiettivo di bloccare i flussi di petrolio provenienti dall’isola. Questa mossa si inserisce in un piano più ampio di pressione contro il governo iraniano.

Trump scopre le carte e indica un obiettivo preciso nella strategia contro l’Iran: l’isola di Kharg, snodo da cui passa quasi tutto il petrolio di Teheran. Non un raid simbolico, ma una possibile occupazione per colpire al cuore l’economia del Paese. In un’intervista al Financial Times, il presidente Usa ha parlato apertamente della possibilità di “impadronirsi” dell’isola, ammettendo che ciò comporterebbe una presenza militare prolungata. Un cambio di tono che conferma come Kharg sia ormai al centro delle opzioni operative statunitensi. Perché è importate l’isola di Kharg Il motivo è semplice: chi controlla Kharg controlla il petrolio iraniano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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