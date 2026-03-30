Isola di Kharg Trump punta alla conquista | sbarchi anfibi e raid mirati il piano per bloccare il petrolio dell' Iran

Nelle ultime settimane, sono stati segnalati sbarchi anfibi e raid mirati sull’isola di Kharg, un punto chiave per il trasporto del petrolio iraniano. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di bloccare le esportazioni di greggio provenienti dall’Iran, che utilizza questa isola come snodo principale per le sue attività di carico e scarico. La strategia sembra focalizzarsi sulla pressione economica attraverso azioni militari mirate.

Trump scopre le carte e indica un obiettivo preciso nella strategia contro l’Iran: l’isola di Kharg, snodo da cui passa quasi tutto il petrolio di Teheran. Non un raid simbolico, ma una possibile occupazione per colpire al cuore l’economia del Paese. In un’intervista al Financial Times, il presidente Usa ha parlato apertamente della possibilità di “impadronirsi” dell’isola, ammettendo che ciò comporterebbe una presenza militare prolungata. Un cambio di tono che conferma come Kharg sia ormai al centro delle opzioni operative statunitensi. Perché è importate l’isola di Kharg Il motivo è semplice: chi controlla Kharg controlla il petrolio iraniano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Isola di Kharg, Trump punta alla conquista: sbarchi anfibi e raid mirati, il piano per bloccare il petrolio dell'Iran Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Tutti gli aggiornamenti su Isola di Kharg Trump punta alla... Temi più discussi: Trump tra negoziati e l'attacco all'isola di Kharg, Iran rafforza difese; Nei piani di Trump, lo sbarco a Kharg; Iran. Trump sta pensando di invadere l’isola di Kharg, per mettere la mani sul petrolio; La fortezza dell'isola di Kharg: le mire di Trump sulla cassaforte dell'Iran con il 90% del petrolio. Isola di Kharg, Trump ora punta alla conquista: sbarchi anfibi e raid mirati, il piano per bloccare il petrolio dell'IranTrump scopre le carte e indica un obiettivo preciso nella strategia contro l’Iran: l’isola di Kharg, snodo da cui passa quasi tutto il ... msn.com Obiettivo Kharg: il piano di Trump per conquistare il petrolio iraniano. E il prezzo del greggio volaIl tycoon sostiene che l'Iran abbia accettato la maggior parte delle richieste della Casa Bianca. Ma allo stesso tempo non esclude un intervento militare sull'isola che gestisce il 90% dell'export d ... today.it