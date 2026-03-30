Karate settima posizione per Alfano ai campionati assoluti

Durante i campionati italiani assoluti di karate, un’atleta di un club di Lentini si è piazzato settimo nella categoria maschile. Per l’ennesimo anno, la stessa società si è distinta ottenendo una medaglia nella competizione più importante a livello nazionale. La gara si è svolta con atleti provenienti da diverse regioni italiane e si è conclusa con la premiazione finale.

Per l’ennesimo anno, l’Ippon Karate Lentini si conferma protagonista ai campionati italiani assoluti, conquistando una medaglia nella competizione più prestigiosa a livello nazionale. Nella categoria -61 kg, l’atleta Irene Marturano si laurea campionessa d’Italia Assoluta, al termine di una gara impeccabile, conquistando con merito la medaglia più preziosa e ambita. Ottimo risultato anche per l'agrigentino Nicolò Alfano, che raggiunge una prestigiosa settima posizione nella categoria -60 kg. “Grande orgoglio per tutti noi - si legge nella nota dell'associazione - questi atleti, cresciuti nel vivaio di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia, continuano a portare in alto il nome dell’Ippon Karate Lentini e della Sicilia in tutta Italia”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Karate, settima posizione per Alfano ai campionati assoluti Articoli correlati Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato... Coppia casertana trionfa ai campionati italiani assoluti di danza paralimpicaLuigi e Letizia, di Cellole, sono diventati campioni italiani di danza paralimpica.