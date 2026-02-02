Coppia casertana trionfa ai campionati italiani assoluti di danza paralimpica

Luigi e Letizia di Cellole hanno vinto i campionati italiani di danza paralimpica. I due ballerini sono riusciti a conquistare il titolo assoluto, portando a casa una vittoria che fa grande festa nella loro città. La loro performance ha stupito pubblico e giuria, e ora tutti parlano di questa impresa sportiva.

Luigi e Letizia, di Cellole, sono diventati campioni italiani di danza paralimpica. Grande affermazione dei due ballerini ai Campionati Italiani Assoluti e immensa gioia per la comunità di Cellole. Grande la soddisfazione del sindaco Guido Di Leone: "Luigi e Letizia campioni nazionali. Siete il nostro orgoglio". Il primo cittadino ha poi aggiunto: "I Campionati Italiani Assoluti di Danza rappresentano il massimo livello della competizione nazionale e, ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Paralimpica, Luigi e Letizia hanno conquistato il 1° posto, laureandosi Campioni Nazionali. Un risultato straordinario che premia talento, sacrificio, passione e determinazione, valori che rendono onore non solo allo sport ma a tutta la nostra comunità".

