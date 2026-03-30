Martedì 31 marzo alle ore 20.45, sullo schermo cinematografico del Piccolo Teatro di via Asolo, zona Paltana, è in programma la proiezione di "KAIRÒS -Il musical" ad ingresso gratuito. "Cosa è successo a Gerusalemme nei due giorni trascorsi tra la morte di Gesù e la sua Risurrezione? E se le domande, le ansie, i dubbi, le speranze dei protagonisti di quei giorni fossero le stesse degli uomini di oggi?" Fu un vero e proprio evento, che esordi il 6 dicembre 2008 al Piccolo Teatro, a cui seguirono più repliche in diversi periodi, nel 2009 e 2010, e che venne rappresentato anche in altre città, al Teatro Verdi di Padova per ben due volte, la... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - "KAIRÒS - Il musical", la proiezione per il martedì Santo al Piccolo Teatro

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