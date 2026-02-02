Juventus Women colpo sul gong | ufficiale Ana Capeta

La Juventus Women ha ufficializzato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997. La società ha preso in prestito la giocatrice dallo Sporting CP, con diritto di opzione per mantenerla fino a giugno 2026. La firma è arrivata a pochi giorni dalla fine del mercato, in un colpo di scena che potrebbe rafforzare notevolmente la squadra.

La Juventus Women ha definito l'arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997. L'operazione è stata impostata in prestito con diritto di opzione fino a giugno 2026 dallo Sporting CP. Capeta porta in dote numeri e leadership. Con lo Sporting ha superato quota 100 gol, vincendo due campionati, due Coppe del Portogallo e due Supercoppe. È una presenza stabile della Nazionale portoghese femminile, con 51 presenze e 11 reti, e ha partecipato all'ultimo Europeo disputato in Svizzera. Profilo dinamico, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, abbina intensità e senso del gol. Inserimento immediato per alzare qualità e profondità del reparto avanzato.

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese proveniente dallo Sporting.

