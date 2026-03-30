Juventus | Vlahovic nelle mire rossonere

Il Milan continua a monitorare Dusan Vlahovic, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di trattative avviate. La Juventus, squadra attuale dell’attaccante, non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro. Le voci di mercato riguardanti il giocatore si susseguono, ma senza comunicati ufficiali da parte degli organi coinvolti. La situazione rimane ancora aperta e soggetta a sviluppi.

Il Milan non ha ancora abbandonato del tutto il sogno Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, i rossoneri continuano a monitorare con attenzione la situazione del centravanti serbo della Juventus, anche se la trattativa per il rinnovo del contratto con i bianconeri è ormai in fase avanzata. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic nelle mire rossonere Articoli correlati Groenlandia nelle mire di Trump, Starmer: "Giù le mani"Negli ultimi giorni la Groenlandia è tornata al centro dell’attenzione internazionale dopo nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti... Juventus Women Milan 0-1 LIVE: Kyvag porta avanti le rossoneredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik... Tutto quello che riguarda Juventus Vlahovic nelle mire rossonere Vlahovic al Milan, nuovo sprint: la strategia per evitare il rinnovo con la JuveNuova mossa del Milan per portare alla sua corte Dusan Vlahovic a costo zero: l'idea per riuscire ad evitare il rinnovo con la Juve del serbo ... spaziomilan.it Juventus-Vlahovic, il rinnovo entra nel vivo: incontro decisivo in arrivoVlahovic apre alla permanenza alla Juventus e mette in stand-by le offerte estere. Sul tavolo un nuovo contratto fino al 2027 o 2028. calciomercatoweb.it