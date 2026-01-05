Groenlandia nelle mire di Trump Starmer | Giù le mani

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso l’attenzione sulla Groenlandia, portando a un nuovo confronto diplomatico. La questione ha coinvolto anche il leader britannico Keir Starmer, che ha espresso fermezza nel difendere l'integrità dell’isola. La vicenda mette in evidenza le tensioni geopolitiche e le delicate dinamiche tra nazioni interessate ai territori artici.

Negli ultimi giorni la Groenlandia è tornata al centro dell'attenzione internazionale dopo nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno riacceso un contenzioso diplomatico mai del tutto sopito. Trump ha ribadito pubblicamente che gli Stati Uniti " hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale ", spiegando che la posizione geografica dell'isola nell'Artico e la sua rilevanza strategica " non sono un'opzione ma una necessità " nel contesto delle crescenti tensioni globali, alimentando l'impressione che Washington consideri l'isola una priorità strategica non negoziabile.

Il premier britannico Starmer: sulla Groenlandia, sostengo la posizione della Danimarca - Il primo ministro inglese prende le distanze da Trump e dalle mire mostrate dal presidente Usa sul territorio ora parte del Regno di Copenaghen ... avvenire.it

Starmer, 'Londra al fianco della Danimarca sulla Groenlandia' - Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato il sostegno di Londra alla Danimarca in risposta alle pretese del presidente degli Usa Donald Trump sulla sovranità della Gro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

Prima il Venezuela, poi la Groenlandia. Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime chavista in Sud America ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire imperialistiche: «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa», so - facebook.com facebook

Mentre Maduro si presenterà davanti a un giudice federale a New York, per le accuse formali a suo carico, il presidente Donald Trump ha ribadito le mire sulla Groenlandia e ha minacciato anche Colombia, Cuba e Messico. La vignetta di Ellekappa #Trump # x.com

