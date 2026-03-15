Nella sedicesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women affronta il Milan in una partita decisiva. La squadra ospite, il Milan, conquista una vittoria con il gol di Kyvag, che permette alle rossonere di portarsi avanti nel punteggio. La cronaca della partita, con sintesi e dettagli, viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-1: sintesi e moviola. 56? Tiro Godo – Cerca il piazzato da fuori, centrale 52? Tiro Krumbiegel – Calcia in corsa da fuori. Facile per Estevez 49? Gol Kyvag – Cross da destra di Arrigoni, Grimshaw allunga di testa per Kyvag che incrocia un mancino sporco che trafigge De Jong. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-1 LIVE: Kyvag porta avanti le rossonere

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