Juventus | Spalletti il rinnovo cambia tutto

Luciano Spalletti ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo biennale che lo lega alla squadra fino al 2028. La decisione di prolungare il contratto è stata comunicata pubblicamente dal tecnico. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La firma del rinnovo è stata accolta come un passo importante per il club.

Luciano Spalletti ha parlato chiaro: il rinnovo biennale fino al 2028 lo rende “ancora più Juve”. Il tecnico toscano, vicinissimo alla firma ufficiale attesa nei prossimi giorni, ha usato parole forti per descrivere il suo legame con la Juventus durante un’intervista rilasciata a Tuttosport il 30 marzo 2026. «Questo rinnovo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti, il rinnovo cambia tutto Articoli correlati Juventus, Luciano Spalletti spiazza sul rinnovo: "Tutto cambia in fretta"Nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Champions League con il Benfica di Josè Mourinho, Luciano Spalletti, mister della Juventus, ha... Rinnovo Spalletti, l’annuncio che cambia tutto: “C’entra il mercato”Le ultime sul futuro della panchina bianconera Tutti i media mainstream danno per certo e in arrivo il rinnovo di Luciano Spalletti. JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Contenuti utili per approfondire Juventus Spalletti il rinnovo cambia... Temi più discussi: Quando firma, quanto guadagnerà, quali giocatori chiede: tutto sul rinnovo di Spalletti; Spalletti-Juve, l'incontro per il rinnovo non sarà una formalità: mercato e strategie, il tecnico vuole risposte precise; Spalletti, sì al rinnovo ma solo a certe condizioni: le ultime in casa Juve; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus. Spalletti, ancora più Juve: il rinnovo cambia così! E Vlahovic conferma con... MandzukicIntesa totale per formalizzare il prolungamento del tecnico bianconero: quando arriva la firma. E il mercato? 70 milioni di motivi per arrivare in Champions ... tuttosport.com Rinnovo Spalletti, la settimana decisivaJuventus, rinnovo Spalletti: la settimana decisiva per il futuro bianconero La Juventus si prepara a vivere una settimana chiave tra campo e mercato. L’obiettivo è ... tuttojuve.com Secondo Tuttosport sarebbe questa la confidenza fatta da Dusan Vlahovic a chi gli sta vicino Il rinnovo con la Juventus sembrerebbe ormai a un passo La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Gli occhi della Premier su Khéphren #Thuram. Ma per la #Juventus è tra gli incedibili e solo un'offerta fuori mercato può far cambiare idea Via @GiokerMusso x.com