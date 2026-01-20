Juventus Luciano Spalletti spiazza sul rinnovo | Tutto cambia in fretta

Durante la conferenza stampa precedente alla partita di Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha affrontato anche il tema del suo rinnovo contrattuale, sottolineando come le situazioni possano evolversi rapidamente e richiedano attenzione costante alle novità.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Champions League con il Benfica di Josè Mourinho, Luciano Spalletti, mister della Juventus, ha toccato anche il tema del proprio futuro in bianconero. Il tecnico ha preferito concentrare l’attenzione sul progetto del club e sul lavoro quotidiano, insomma l'ora delle decisioni arriverà soltanto più in là nel tempo. Rispondendo a una domanda sulle strategie societarie, Spalletti ha ribadito di sentirsi parte di una struttura con ruoli ben definiti: "Ottolini ce l'ho accanto con l'ufficio, solo la notte non ci vediamo – scherza –. Dalla mattina ho lì Chiellini, Comolli che stamani ha anche partecipato all'allenamento – aggiunge -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Spalletti: «Non ho fatto niente per meritarmi il rinnovo alla Juventus, nel calcio le idee cambiano in fretta»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato la sua posizione alla vigilia della sfida contro il Benfica.

