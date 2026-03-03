Rinnovo Spalletti l’annuncio che cambia tutto | C’entra il mercato

È arrivata una comunicazione che coinvolge direttamente la panchina della Juventus: l’annuncio del rinnovo di Luciano Spalletti, con un’attenzione particolare al ruolo del mercato. I media principali riferiscono che l’accordo tra l’allenatore e la società è quasi definito, e che il prolungamento dipende anche dalle operazioni di mercato in corso. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Le ultime sul futuro della panchina bianconera Tutti i media mainstream danno per certo e in arrivo il rinnovo di Luciano Spalletti. Ricordiamo che il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno, coi bianconeri che hanno un'opzione unilaterale – la stessa che aveva De Laurentiis nel 2022 – per il prolungamento automatico di un altro anno che non eserciteranno. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nell'intervento in diretta a 'Radio Radio', Roberto Pruzzo ha mostrato invece qualche perplessità sul proseguimento del matrimonio tra Spalletti e la Juve. " Non credo che Luciano abbia tanta voglia di rinnovare rapidamente – ha detto l'ex bomber della Roma – Vorrà vedere quale sarà la classifica finale e, soprattutto, quale potrà essere il mercato ". Secondo Corriere dello Sport, Elkann, Comolli e Chiellini vogliono blindare Spalletti con un rinnovo biennale Il vertice per il rinnovo potrebbe arrivare già questa settimana. Lucio è pronto e immagina un futuro bianconero