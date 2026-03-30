Juventus Rapha Guerreiro obbiettivo a parametro zero?

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, Raphael Guerreiro non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco. La società tedesca non avrebbe ancora trovato un accordo con il calciatore, che potrebbe quindi lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. La situazione contrattuale del giocatore è al centro di molte speculazioni nel mondo del calcio.

In base a quanto riportato da Mirko Di Natale, Raphael Guerreiro non rinnoverà il contratto col Bayern Monaco. Squadre di Ligue1, Bundesliga (e anche qualcuno in Serie A) stanno manifestando interesse nei suoi confronti. La Juventus ha chiesto informazioni, ma non recentemente. Guerreiro: un terzino internazionale Raphaël Guerreiro è un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Rapha Guerreiro obbiettivo a parametro zero? Articoli correlati Juventus, Kessié obbiettivo già per GennaioLa Juventus studia il colpo Kessié Franck Kessié, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana e dell’Al-Ahli, è l’obbiettivo numero 1 della... Juventus, Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estateIn base a quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente.