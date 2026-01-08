La Juventus valuta il possibile acquisto di Franck Kessié già a gennaio. Il centrocampista ivoriano, attualmente all’Al-Ahli, rappresenta l’obiettivo principale per rafforzare il reparto mediano della squadra. La società sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe muoversi nelle prossime settimane in vista della sessione di mercato invernale.

La Juventus studia il colpo Kessié Franck Kessié, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana e dell’Al-Ahli, è l’obbiettivo numero 1 della Juventus per rinforzare il centrocampo a Gennaio. Come riportato da “Sportmediaset” e La Stampa, il club bianconero avrebbe intenzione di provare a convincere il club arabo a cedere il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kessié obbiettivo già per Gennaio

Leggi anche: Juventus, torna il nome di Kessié: operazione possibile a gennaio

Leggi anche: Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: i bianconeri osservano, il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus, Pedullà: ‘L’obiettivo è Conte, ma i tempi saranno lunghi’ - La Juventus ha chiuso la stagione 2024/2025 con il quarto posto in classifica, centrando l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. it.blastingnews.com

Juventus, cambio obiettivo in attacco: “Tudor vuole Lookman” - Comolli non ha ancora chiuso per Kolo Muani: la tentazione che porta all’atalantino chiama direttamente in causa il tecnico bianconero Messi in cascina i primi tre punti della stagione grazie alla ... calciomercato.it

Juventus, Miretti sliding doors: da obiettivo del Napoli a 'imprevisto' per Spalletti contro Conte in emergenza - La stagione della Juventus ha cambiato volto nelle ultime settimane e, insieme al nuovo corso targato Luciano Spalletti, è tornato sotto i riflettori anche un protagonista inatteso: Fabio Miretti. calciomercato.com

FATTA PER RASPADORI, MA LUI PRENDE TEMPO!! JUVE: BROZOVIC O KESSIE? INTER-CANCELO, LA LAZIO SOGNA!

#Kessie resta un obiettivo di #calciomercato della #Juventus per rinforzare il centrocampo. "Il giocatore non lascerà l'Al-Ahli a gennaio. L'ivoriano piace molto ai bianconeri, ma c'è la possibilità di un rientro in Europa solamente in estate", le parole di Rom - facebook.com facebook

#Kessie resta un obiettivo di #calciomercato della #Juventus. "Il giocatore non lascerà l'Al-Ahli a gennaio. L'ivoriano piace molto ai bianconeri, ma c'è la possibilità di un rientro in Europa solo in estate", le parole di Romano. La notizia completa al primo x.com