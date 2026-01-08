Juventus Kessié obbiettivo già per Gennaio

Da ilprimatonazionale.it 8 gen 2026

La Juventus valuta il possibile acquisto di Franck Kessié già a gennaio. Il centrocampista ivoriano, attualmente all’Al-Ahli, rappresenta l’obiettivo principale per rafforzare il reparto mediano della squadra. La società sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe muoversi nelle prossime settimane in vista della sessione di mercato invernale.

La Juventus studia il colpo Kessié Franck Kessié, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana e dell’Al-Ahli, è l’obbiettivo numero 1 della Juventus per rinforzare il centrocampo a Gennaio. Come riportato da “Sportmediaset” e La Stampa, il club bianconero avrebbe intenzione di provare a convincere il club arabo a cedere il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

