Juventus Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estate

La Juventus sta puntando sul giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente come possibile obiettivo per il mercato estivo. La notizia è stata riportata da Nicolò Schira, che ha fatto sapere che il club bianconero sta seguendo con attenzione il giocatore. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali trattative o offerte ufficiali. La società ha espresso interesse per il talento emergente.

In base a quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente. Tagliente nuovo obbiettivo per l’estate Schira ha riportato che Juventus, Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono sulle tacce del trequartista italiano. “BVB, Juventus e Bayern Munich stanno monitorando il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estate Juventus, Romano “La Juventus ha un obbiettivo: Sandro Tonali”Romano sulla trattativa per Tonali Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato della situazione relativa alla trattativa della Juventus per Sandro... Juventus, Kessié obbiettivo già per GennaioLa Juventus studia il colpo Kessié Franck Kessié, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana e dell’Al-Ahli, è l’obbiettivo numero 1 della... Contenuti e approfondimenti su Anthony Tagliente. Temi più discussi: Juventus sul gioiello U17 del Parma. Ma c'è la concorrenza dei club tedeschi; Anthony Tagliente è l'astro nascente del calcio italiano. Il Napoli ci pensa?; Tutti vogliono Tagliente: Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Juventus sul giovane gioiello crociato; Juve, sarà lotta con Borussia e Bayern per un giovane talento italiano. Calciomercato Juventus, nel mirino un baby fenomeno dell’Under 17 del Parma: ecco di chi si trattaIl calciomercato Juventus avrebbe messo nel mirino un nuovo fenomeno che promette di far parlare molto di sé nei prossimi anni. Si chiama Anthony Tagliente, ... news-sports.it Anthony Tagliente è l'astro nascente del calcio italiano. Il Napoli ci pensa?Nel panorama giovanile italiano, c'è un giocatore che ha attirato le attenzioni diversi club di primo piano in Europa: si tratta di Anthony Tagliente. areanapoli.it NicoSchira: #Juventus, #BvB, and FC #Bayern_München is monitoring the young #Parma striker #Anthony_Tagliente (16). This season he has already scored 9 goals and provided 9 assists. Tagliente is considered one of the most important Italian talents Un facebook Secondo Nicolò Schira, la Juve avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo attaccante italiano Si tratta di Anthony Tagliente, classe 2009 dell’U17 del Parma, già a quota 9 gol e 9 assist Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund #Ju x.com