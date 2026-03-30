Juventus missione Ugarte | Ottolini lo osserva allo Stadium

La Juventus di Luciano Spalletti sta seguendo con attenzione Manuel Ugarte, considerato un possibile rinforzo per il reparto di centrocampo nella prossima stagione. La società ha inviato un osservatore allo Stadium per monitorare le prestazioni del giocatore, mentre continuano i contatti con il suo attuale club. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nel mercato estivo del 2024.

La Juventus di Luciano Spalletti mette nel mirino Manuel Ugarte per la rivoluzione della mediana 2026-2027. Il centrocampista uruguaiano del Manchester United, classe 2001, è diventato l’osservato speciale del DS Marco Ottolini, che martedì sera sarà in tribuna all’Allianz Stadium per l’amichevole tra Algeria e Uruguay. Ugarte, arrivato in Inghilterra per 50 milioni di euro nell’estate 2024, ha collezionato 68 presenze con i Red Devils, distinguendosi per l’aggressività (16 cartellini gialli) e la capacità di rottura, caratteristiche che mancano attualmente allo scacchiere bianconero. L’operazione è strettamente legata al futuro di Teun Koopmeiners: l’olandese è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray, pronto a investire cifre importanti per portarlo in Turchia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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