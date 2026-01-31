La Juventus si muove ancora sul mercato in queste ultime ore. La società ha deciso di spingere forte per portare Randal Kolo Muani in bianconero prima della chiusura della finestra invernale, prevista per lunedì alle 20:00. Le trattative sono intense e ancora in evoluzione, con la Juve che cerca di mettere a segno il colpo.

La Juventus rilancia con decisione su Randal Kolo Muani nelle ultimissime ore del calciomercato invernale 2026, con la finestra che si chiuderà lunedì 2 febbraio alle 20:00. Dopo lo stop improvviso su Jean-Philippe Mateta (ormai vicino al Milan dopo un blitz del club rossonero) e la chiusura di altre piste L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: rilancio su Kolo Muani

Approfondimenti su Juventus Randal Kolo Muani

Secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe riaperto la pista Kolo Muani in vista della sessione di mercato, dopo aver concluso senza successo l’affare En-Nesyri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

JUVE: in attacco meglio KOLO MUANI o...

Ultime notizie su Juventus Randal Kolo Muani

Argomenti discussi: Juventus, contro il Monaco occasione rilancio per Openda e Koopmeiners; Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muro; Rilancio per Juanlu e cambio di programma per Giovane: il Napoli ha in testa solo la Juventus; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth.

Juventus, complicazioni sul ritorno di Kolo Muani: Zirkzee torna in giocoJuventus, complicazioni sul ritorno di Kolo Muani: Zirkzee torna in gioco Le possibilità di vedere Randal Kolo Muani tornare a Torino questo inverno sembrano ridursi drasticamente. tuttojuve.com

Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muroTORINO - La clessidra scorre e il nuovo attaccante ancora non c’è. In Champions League, la Juve affronterà un bomber vero, Victor Osimhen, con cui Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto nel 2023 con i ... msn.com

La Juventus continua a lavorare su Randal Kolo Muani. Nuovi contatti tra le parti e pista ancora aperta. Tutto su Youtube: youtu.be/6IWVI8gfZAM x.com

La pista Zirkzee resta viva in caso di mancato arrivo di Kolo Muani a Torino Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, c’è distanza tra la Juve e lo United sulla formula del prestito: i primi insistono per un diritto di riscatto, mentre gli inglesi preferi - facebook.com facebook