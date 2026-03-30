Juventus Marsch David? Lo chiamiamo Iceman per un motivo

L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato il rendimento di un giocatore, chiamandolo “Iceman” a causa delle sue caratteristiche sul campo. Nel match internazionale tra Canada e Islanda, il calciatore canadese ha segnato due gol, contribuendo al risultato finale di 2-2. La partita si è disputata di recente e ha coinvolto le rappresentative nazionali di entrambi i paesi.

Marsch elogia Jonathan David Jonathan David ha realizzato una doppietta con la nazionale canadese contro l’Islanda nel match terminato 2-2 tra Canada e Islanda. Entrambi i gol sono arrivati dal dischetto.Molti potrebbero obiettare che contro l’Islanda segnare su rigore è alla portata di chiunque. Eppure, alla Juventus lo stesso David L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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