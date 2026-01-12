PAGELLE e TABELLINO Juventus-Cremonese 5-0 | David torna Iceman Cambiaso fa tremare lo Stadium

Ecco i voti e il tabellino di Juventus-Cremonese, terminata 5-0 all’Allianz Stadium. La partita, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A, ha visto la Juventus dominare con prestazioni convincenti, tra cui il ritorno di David e la buona prova di Cambiaso. Di seguito, analisi dettagliata dei protagonisti e dei momenti chiave dell'incontro.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A La Juventus vince e si diverte contro la Cremonese. ‘Manita’ dei bianconeri di Spalletti, che travolgono per 5-0 la squadra di Nicola nel posticipo dell’Allianz Stadium. Jonathan David ancora a segno (Ansa) – Calciomercato.it I padroni di casa partono subito forte e con l’uno-due di Bremer e David tramortiscono i lombardi. Il brasiliano torna al gol, mentre il centravanti ex Lilla replica il gol di Sassuolo. Un David ritrovato mente Yildiz imperversa con le sue serpentine, trovando la gioia personale correggendo in rete il rigore deviato sul palo da Audero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Cremonese 5-0: David torna Iceman, Cambiaso fa tremare lo Stadium Leggi anche: Juventus-Lecce, pagelle: Cambiaso sabotatore, disastro David Leggi anche: Le pagelle della Juventus: Yildiz faro,Cambiaso e David i peggiori La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fiorentina-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Kean entra e la decide, per i viola zona salvezza più vicina; Vardy trascina la Cremonese, poi la rimonta del Cagliari: finisce 2-2; Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3: David trascina i bianconeri, Spalletti aggancia la Roma; Fiorentina-Cremonese 1-0, la decide Kean: la squadra di Vanoli ritorna al successo in extremis, cadono i grigiorossi. Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale. Spalletti lancia Openda in campo - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... tuttosport.com

Sassuolo-Juventus 0-3: gol e highlights | Serie A

#VeronaLazio 0-1, pagelle e tabellino: Lazzari entra e decide, l'autogoal di Nelsson condanna Zanetti, esordio ok per Taylor x.com

Segui l'aggiornamento live del match https://pascaldesiato.com/2026/01/10/messina-sancataldese-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming/ Pascal Desiato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.