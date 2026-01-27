La Juventus continua a essere al centro dell’attenzione, con analisi e commenti sui giocatori e le strategie della squadra. In questa puntata di Primo tempo, Paolo Rossi approfondisce le performance di Yildiz e le scelte di Spalletti, offrendo uno sguardo equilibrato sulla situazione attuale del club. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche che coinvolgono la formazione bianconera.

Torna un’altra puntata di Primo tempo con Paolo Rossi. Si è parlato di Yildiz e Spalletti, con focus ovviamente sulla Juventus. Tutti i temi di seguito. La nuova puntata di Primo tempo, andata come al solito in onda sul canale Youtube di , ha regalato vari spunti. Il solito Paolo Rossi, insieme a Francesco Calabrò, si è soffermato innanzitutto su Kenan Yildiz. GUARDA PUNTATA IN VIDEO I due giornalisti non cambierebbero il turco per nessun calciatore in Europa. Parole forti, che vanno appunto ad incensare ulteriormente il numero 10 bianconero, in stato di grazia e sempre più leader della Juve di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com - Juventus, Yildiz non lo cambierei per nessuno in Europa, le scatole vuote di Spalletti | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

YILDIZ non lo cambierei per NESSUNO in Europa, le SCATOLE VUOTE di Spalletti | Primo tempo

